Avrupa kulüpleri, yoğun maç temposu ve artan sakatlık riskleri nedeniyle maç başına oyuncu değişikliği sayısını artırmak istiyor.

BBC Sport'a göre, Manchester City, Liverpool, Manchester United ve Arsenal gibi devlerin de katıldığı ECA toplantısında, takımların 25 yerine 28 oyuncudan oluşması ve altı oyuncu değişikliği hakkı tanınması fikri masaya yatırıldı.

Ancak bu değişikliğin hayata geçmesi için IFAB onayı gerekiyor. Uzmanlar, kadro genişletmenin iş yükünü azaltmakta sınırlı etkisi olacağını belirtiyor.