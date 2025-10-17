İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Oyuncu değişikliği kuralında yeni düzenleme! Avrupa kulüpleri harekete geçti

Roma'daki Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında, oyuncu yükünü azaltmak amacıyla maç başına değişiklik hakkının beşten altıya çıkarılması gündeme geldi. Premier Lig devlerinin de desteklediği öneri, IFAB onayına bağlı.

17 Ekim 2025 Cuma 08:55
Oyuncu değişikliği kuralında yeni düzenleme! Avrupa kulüpleri harekete geçti
Avrupa kulüpleri, yoğun maç temposu ve artan sakatlık riskleri nedeniyle maç başına oyuncu değişikliği sayısını artırmak istiyor.

BBC Sport'a göre, Manchester City, Liverpool, Manchester United ve Arsenal gibi devlerin de katıldığı ECA toplantısında, takımların 25 yerine 28 oyuncudan oluşması ve altı oyuncu değişikliği hakkı tanınması fikri masaya yatırıldı.

Ancak bu değişikliğin hayata geçmesi için IFAB onayı gerekiyor. Uzmanlar, kadro genişletmenin iş yükünü azaltmakta sınırlı etkisi olacağını belirtiyor.

