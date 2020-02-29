İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Spor

Oyunculardan taraftara protesto

Bundesliga'nın 24. haftasında Hoffenheim ile Bayern Münih karşılaştı. PreZero Arena'daki mücadeleyi Alman devi Bayern 6-0 kazandı. Bayern'in gollerini Gnarby, Kimmich, Zirkzee, Coutinho (2) ve Goretzka attı. Lider Bayern Münih bu sonucun ardından puanını 52'ye çıkarırken, Hoffenheim ise 34 puanda kaldı. Öte yandan maça taraftarın açtığı pankart ve oyuncuların buna gösterdiği tepkiler damga vurdu.

29 Şubat 2020 Cumartesi21:17 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 21:18

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında en gollü maçlarından biri PreZero Arena'da oynandı. Hoffenheim'in Bayern'i konuk ettiği karşılaşmayı, deplasman ekibi çok rahat kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan Bayern Münih, Gnarby, Kimmich ve Zirkzee'nin golleriyle 15 dakikada durumu 3-0 yaptı. Coutinho'nun 33'teki sayısı ilk yarının skorunu belirledi.

47'de yeniden sahneye çıkan Coutinho ve 62'de Goretzka'nın golleriyle Bayern Münih maçı 6-0 kazandı.

Zirvedeki Bayern Münih 52 puana ulaşırken, Hoffenheim 34 puanda kaldı.

MAÇTA OLAY ÇIKTI

Müsabaka Bayern Münih taraftarlarının açtığı pankartlar sebebiyle 3 kez durdurdu. Bavyera ekibinin taraftarlarının 75. dakikada Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp'un aleyinde küfürlü pankart açması üzerine karşılaşmanın hakemi Christian Dingert oyunu durdurdu.

Dingert, oyuncuları soyunma odasına gönderirken kısa bir süre sonra sahaya dönen futbolcular taraftarın bu davranışını protesto etmek amacıyla kalan bölümü pas yaparak geçirdi.

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2020-2' uygulaması

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor
Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Putin Rusya'da köşeye sıkıştı! Protesto gösterileri büyüyor

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular
Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar
Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar

Başkan Erdoğan: Bizi buna zorladılar sonuçlarına da katlanacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.