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Spor

Oyuncuyla anlaşma tamam! Beşiktaş'ta Nicolas Pepe heyecanı

Transferde rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş önemli bir yıldızı takıma katmayı planlıyor. Arsenal'den ayrılmaya hazırlanan Nicolas Pepe'ye siyah beyazlılar 3 yıllık sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

15 Ağustos 2023 Salı 10:22 - Güncelleme:
Oyuncuyla anlaşma tamam! Beşiktaş'ta Nicolas Pepe heyecanı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından RMC Sport, Beşiktaş'ın Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Haberde, siyah beyazlıların 1 yıl mukavelesi bulunan Fransız futbolcuyu bedelsiz almak istediği ancak Arsenal yönetiminin 4 yıl önce 80 milyon Euro'ya aldığı 28 yaşındaki oyuncuyu bedava bırakmayı düşünmediği belirtildi.

TRT Spor'un son geçtiği habere göre ise Beşiktaş ile Pepe her konuda anlaştı.

Siyah beyazlıların, yıldız futbolcunun Arsenal'dan bonservisini almasını beklediği ileri sürüldü.

80 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

2019 yılında Lille'den 80 milyon Euro karşılığında İngiliz ekibine Transfer olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, geçirdiği 4 sezonda beklenen performansa ulaşamamıştı.

Premier Lig'de çıktığı 80 karşılaşmada 16 gol ve 8 asistlik katkı üreten Pepe'nin kulübü Arsenal ile 1 senelik kontratı bulunuyor.

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