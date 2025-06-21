Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Auckland City'i 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Orkun Kökçü ile hocası Bruno Lage arasındaki tartışma damga vurdu.

Benfica'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve asist yapan Orkun Kökçü, takımı 2-0 öndeyken 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı. Bu kararla çılgına dönen milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile bir süre tartıştı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN HAREKETİ OLAY OLDU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise Orkun Kökçü'nün yaptığı hareket olay oldu.

Milli futbolcu, kendisi yerine oyuna giren Renato Sanches'in yanına gitti ve ağzını kapatarak ona bir şeyler söyledi.

Portekiz basınında gündem olan görüntü için "Orkun Kökçü maçının sonunda Portekizli yıldızla konuşmaya giderek tavrını haklı çıkarmaya çalıştı." ifadesi kullanıldı.