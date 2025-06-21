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Spor

Oyundan alındı hocasıyla tartıştı! Orkun Kökçü'den maç sonu olay hamle

Portekiz ekibi Benfica'nın, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Auckland City'i 6-0'lık skorla mağlup ettiği maçta milli futbolcu Orkun Kökçü ile hocası arasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Oyundan alınmasına sinirlenen Orkun Kökçü'nün maçın bitmesinin ardından yerine oyuna dahil olan Renato Sanches'in yanına gitmesi olay oldu. İşte detaylar..

HABER MERKEZİ21 Haziran 2025 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
Oyundan alındı hocasıyla tartıştı! Orkun Kökçü'den maç sonu olay hamle
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Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda Auckland City'i 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Orkun Kökçü ile hocası Bruno Lage arasındaki tartışma damga vurdu.

Benfica'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve asist yapan Orkun Kökçü, takımı 2-0 öndeyken 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı. Bu kararla çılgına dönen milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage ile bir süre tartıştı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN HAREKETİ OLAY OLDU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise Orkun Kökçü'nün yaptığı hareket olay oldu.

Milli futbolcu, kendisi yerine oyuna giren Renato Sanches'in yanına gitti ve ağzını kapatarak ona bir şeyler söyledi.

Portekiz basınında gündem olan görüntü için "Orkun Kökçü maçının sonunda Portekizli yıldızla konuşmaya giderek tavrını haklı çıkarmaya çalıştı." ifadesi kullanıldı.

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