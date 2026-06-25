2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Güney Kore Teknik Direktörü Myung-Bo Hong, Kim Min-Jae'yi oyundan çıkararak yerine Jin-Seop Park'ı oyuna aldı.

Oyundan alınan başarılı savunmacı önce teknik adamla tokalaşsa da ardından yedek kulübesine oturmadan önce bu karara tepki gösterdi.

Yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki oyuncuların sakinleştirmeye çalıştığı Kim Min-Jae ardından kulübeye oturarak mücadeleyi takip etti.