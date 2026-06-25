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Spor

Oyundan alınınca çılgına döndü! Kim Min Jae'den teknik heyete tepki

2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Güney Afrika ile karşılaştı. Maçı 1-0 Güney Afrika kazanırken 66. dakikada oyundan alınan Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae karara tepki gösterdi. Başarılı futbolcuyu yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki oyuncular sakinleştirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Oyundan alınınca çılgına döndü! Kim Min Jae'den teknik heyete tepki
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2026 Dünya Kupası A Grubu maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi Güney Afrika, 63. dakikada Maseko'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Güney Kore Teknik Direktörü Myung-Bo Hong, Kim Min-Jae'yi oyundan çıkararak yerine Jin-Seop Park'ı oyuna aldı.

Oyundan alınan başarılı savunmacı önce teknik adamla tokalaşsa da ardından yedek kulübesine oturmadan önce bu karara tepki gösterdi.

Yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki oyuncuların sakinleştirmeye çalıştığı Kim Min-Jae ardından kulübeye oturarak mücadeleyi takip etti.

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