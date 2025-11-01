İSTANBUL 20°C / 13°C
  • Spor
Spor

Oyundan çıkarken tepki gösterilmişti! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Başarılı oyuncu, taraftarların kendisini oyundan çıkarken protesto etmesiyle ilgili, 'Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum.' yorumunda bulundu.

Haber Merkezi1 Kasım 2025 Cumartesi 22:43 - Güncelleme:
Oyundan çıkarken tepki gösterilmişti! Barış Alper Yılmaz'dan taraftara mesaj
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Fatih Hoca'yı da kutluyorum. İyi bir mücadele vardı. Lig ikincisiyle oynadık. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Bazen böyle maçlar oluyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Oyundan çıkarken ki tepkilerle ilgili konuşan Barış Alper Yılmaz "Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki hep iyi oynayayım. Taraftar iyi zamanda kötü zamanda arkamda durdular. Ben sıfırdan geldim. Üzülecek, mentalimi düşürecek bir çocuk değilim. Çıkarken taraftar hep desteğini gösteriyor. Onlara teşekkür ediyorum. Çok çalışıp daha iyi bir Barış seyrettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

