Ozan Demirbağ Erciyes 38 FK'da

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendiren mavi-siyahlılar son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ'ı renklerine bağladı. Antalya kampına katılarak çalışmalara başlayan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 FK'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor'dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.