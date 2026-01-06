İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0437
  • EURO
    50,4092
  • ALTIN
    6175.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ozan Demirbağ Erciyes 38 FK'da

Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde Pendikspor'dan Ozan Demirbağ'ı kadrosuna kattı.

IHA6 Ocak 2026 Salı 15:36 - Güncelleme:
Ozan Demirbağ Erciyes 38 FK'da
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendiren mavi-siyahlılar son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da forma giyen 2008 doğumlu forvet Ozan Demirbağ'ı renklerine bağladı. Antalya kampına katılarak çalışmalara başlayan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Erciyes 38 FK'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ozan Demirbağ. Kulübümüz, Pendikspor'dan Ozan Demirbağ ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.