Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra geri döndü

İtalya - Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.
HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kabak, milli maç arasında takımının 2. Lig temsilcisi Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev aldı.
Maç, Dietmar Hopp Stadyumu'nda basına kapalı oynandı ve Hoffenheim, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
45 DAKİKA SAHADA KALDI
1,5 yıl sonra sahalara dönen milli stoper Kaiserslautern'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika forma giydi.