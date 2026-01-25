İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
  • Ozan Kabak: 16 ay sonra geri dönmek çok zor
Spor

Ozan Kabak: 16 ay sonra geri dönmek çok zor

Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-1'lik skorla mağlup eden Hoffenheim'ın başarılı oyuncusu Ozan Kabak maç sonu açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2026 Pazar 14:26
Ozan Kabak: 16 ay sonra geri dönmek çok zor
Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Eintracht Frankfurt ile oynanan maça damga vurdu. Milli futbolcu, ilk 11'de başladığı mücadelede takımının ikinci golünü attı. Ozan Kabak, Eintracht Frankfurt karşısında deplasmanda 3-1 kazandıkları mücadelede maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET"

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki stoper, "Bizim için hak edilmiş bir galibiyet. Özellikle ikinci yarıda inanılmaz derecede çok çalıştık." dedi.

"BENİM İÇİN ZOR OLDU"

Kendi performansıyla ilgili konuşan başarılı futbolcu, "16 ay gibi çok uzun bir süre sonra bu şekilde geri dönmek benim için çok zordu. üçüncü kez ilk 11'de başladım ve ikinci golüm. İnanılmaz derecede mutluyum." diye konuştu.

TAKIMIN PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga'da sergilediği performansla dikkat çeken Hoffenheim, Eintracht Frankfurt galibiyetiyle birlikte puanını 36'ya yükseltti. Ozan Kabak'ın takımı Hoffenheim, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

"BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

Takımının bu performansını değerlendiren milli stoper, "Çok fazla maç kazanıyoruz ama bu durum beni şaşırtmıyor çünkü çok çalışıyoruz. Sezon sonunda ne olabileceğini konuşmak için henüz çok erken. Her maça üç puan alma hedefiyle yaklaşmalıyız." sözlerini sarf etti.

