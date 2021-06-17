Star.com.tr 17 Haziran 2021 Perşembe 18:42 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:42

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da tamamlayan milli futbolcu Ozan Kabak İngiliz ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması sonrasında Alman kulübü Schalke 04'e geri dönmüştü. Bundesliga'dan bir alt kümeye düşen Schalke ise Ozan için satış kararı almış ve 20 milyon Euro bonservis talep ettiğini belirtmişti. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United Ozan'a talip oldu.

OZAN ADA YOLCUSU



Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce, savunma hattına genç ve başarılı bir stoper takviyesi yapmak istiyor. İngiliz basınından The Shields Gazette'nin aktardığı habere göre listede üç isimden birisi de Ozan Kabak. Celtic'ten Kristoffer Ajer, Schalke 04'ten Ozan Kabak ve Arsenal'den William Saliba teknik direktör Bruce'un hedefleri arasında.

25 MİLYON STERLİN BÜTÇE AYRILDI



İngiliz ekibi Newcastle savunma bölgesine takviye için 25 milyon sterlin civarında bir bütçe ayırdı. Liverpool'da geçtiğimiz sezon başarılı bir performans gösteren 21 yaşındaki Ozan Kabak Steve Bruce'un dikkatini çekmeyi başardı. Ozan gelecek sezon Premier Lig'de Newcastle United forması giyebilir. Ozan geçtiğimiz sezon ikinci yarıda katıldığı Liverpool'da 9 Premier Lig, 4 de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 maça çıktı. Ozan bu karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başladı.