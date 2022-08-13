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Spor

Ozan Kabak attı, Hoffenheim kazandı

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında evinde Bochum'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Ozan Kabak, bir golle takımına katkıda bulundu.

DHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
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Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Bochum'u sahasında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Hoffenheim'da 90 dakika sahada kalan milli oyuncu Ozan Kabak, takımının 2'nci golünü kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Hoffeinheim, Bochum'u konuk etti. Bochum, Simon Zoller'in 10 ve 13'üncü dakikalarda attığı gollerle karşılaşmada skoru 2-0'a getirdi. Hoffenheim önce 14'üncü dakikada Christoph Baumgartner'ın golüyle farkı 1'e indirdi, ardından milli oyuncu Ozan Kabak'ın 23'üncü dakikada attığı gol ile skoru eşitledi: 2-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Hoffenheim'da Andrej Kramaric, 59'uncu dakikada penaltıdan faydalanamadı. Ev sahibi ekip, 88'inci dakikada Munas Dabbur'un golü ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hoffenheim, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Hoffenheim ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

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