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Ozan Kabak bir puanı kurtardı

Almanya Bundesliga’da Stuttgart, milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın attığı golle Nurnberg ile 1-1 berabere kaldı.

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Bundesliga’da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk ekip, ilk yarıyı Pereira’nın 42. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda dakikalar 75’i gösterdiğinde milli yıldızımı Ozan Kabak sahneye çıktı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Ozan bu golle bu sezonki üçüncü golünü kaydetmiş oldu. 

Bu skorla Stuttgart ligdeki puanın 21’e yükseltti ve 16. sırada kaldı. Nürnberg’in yeni puanı ise 17 oldu.

 

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