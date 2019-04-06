Ozan Kabak bir puanı kurtardı
Almanya Bundesliga’da Stuttgart, milli oyuncumuz Ozan Kabak’ın attığı golle Nurnberg ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga’da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada konuk ekip, ilk yarıyı Pereira’nın 42. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda dakikalar 75’i gösterdiğinde milli yıldızımı Ozan Kabak sahneye çıktı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Ozan bu golle bu sezonki üçüncü golünü kaydetmiş oldu.
Bu skorla Stuttgart ligdeki puanın 21’e yükseltti ve 16. sırada kaldı. Nürnberg’in yeni puanı ise 17 oldu.
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