Ozan Kabak Bundesliga'da ayın en iyi genç futbolcusu seçildi
Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da ayın en iyi genç futbolcusu seçildi.
Galatasaray'dan devre arasında Stutgart'a transfer olan alan Ozan Kabak, kısa sürede Bundesliga'ya damga vurdu. Başarılı savunmacı, mart ayında gösterdiği performansla ayın en iyi genç futbolcusu seçildi.
Stuttgart formasıyla 3 gol kaydeden Ozan Kabak, Eintracht Frankfurt forması giyen Almamy Toure ile Hertha Berlin'in yıldızı Marko Grujic'i geçerek ayın en iyi genç oyuncusu seçildi.
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