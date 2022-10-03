Ozan Kabak, Bundesliga'da haftanın 11'inde yer aldı

Sezon başında 5 milyon Euro karşılığında Schalke'den, Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak yeni takımında göz doldurmaya devam ediyor. Mavi-Beyazlılar'daki macerasına harika başlayan milli futbolcu çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Savunmadaki güven veren görüntüsünün yanında skorerliğiyle de ön plana çıkan 22 yaşındaki stoper, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında en iyi performans gösteren isimlerin arasına girdi.

KRAMARİC'İN GOLÜNDE ASİSTİ YAPTI



Hoffenheim, Hertha Berlin deplasmanına konuk olurken mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. 25. dakikada Hoffenheim'ın golünü atan Andrej Kramaric'in sayısında asisti yapan isim olan Ozan, Bundesliga'nın 8. haftasının en iyi 11'ine girdi.

İşte Bundesliga'da 8. haftanın en iyi 11'i: