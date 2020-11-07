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Spor

Ozan Kabak döndü Schalke 1 puan aldı

Almanya Ligi'nde 7. hafta maçında alt sıralarda yer alan Maainz 05 ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Opel Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 20:48 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 20:48
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Mainz'in gollerini 6. dakikada (penaltı) Daniel Brosinski ve 45. dakikada (penaltı) Jean-Philippe Mateta kaydetti. Schalke'nin golleri 36. dakikada Mark Uth ve 82. dakikada Jeremiah St. Juste'den (kendi kalesine) geldi.

OZAN KABAK'IN GOLÜ İPTAL

Schalke'de cezasının ardından ilk maçına çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Maçın 55. dakikasında Ozan Kabak fileleri de havalandırdı ama VAR incelemesi sonrasında elle oynama gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

PENALTILAR KAÇMIYOR

Mainz, 2013'ten bu yana kazandığı 28 penaltıyı gole çevirdi. Bundesliga'da bu sezon atılan 23 penaltı ise golle sonuçlandı.

Bu beraberliği ardından Mainz puanını 1 yaparken, Schalke de 3 puana ulaştı.

Milli aranın ardından Mainz, Freiburg'a konuk olacak. Schalke, Wolfsaburg'u ağırlayacak.

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