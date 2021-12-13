Ozan Kabak fırtınası! ''Yaşının ötesinde bir performans''

13 Aralık 2021 Pazartesi 15:33 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:36

Premier Lig takımı Norwich City'de forma giyen Ozan Kabak, Daniel Farke'nin yerine Dean Smith'in teknik direktörlüğe getirilmesi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybetmişti. 5 maç sonra yeniden formasına kavuşan Milli stoper, takımının Manchester United ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.



Carrow Road Stadı'nda oynanan müsabakadan Manchester temsilcisi 75. dakikada Cristiano Ronaldo penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrılsa da Ozan Kabak oynadığı futbolla karşılaşmaya damgasını vurdu.

90 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu, hem teknik direktörü Dean Smith'ten hem de İngiliz basınından övgü aldı.

DEAN SMITH: "OZAN KABAK BU SEVİYEYE AİT OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Norwich City'nin teknik patronu Dean Smith, Manchester United'a mağlup oldukları maçta takımdaki eksikler nedeniyle ideal 11'inden 5 değişiklik yaparak Ozan Kabak, Przemyslaw Placheta, Lukas Rupp, Dimitris Giannoulis ve Josh Sargent forma verdi. Smith bu futbolcular için "İyi iş çıkardılar" derken, Ozan Kabak'la ilgili olarak ise "Ozan Kabak geldi ve bu seviyeye ait başarılı bir oyuncu olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇİNDE BÜYÜYEN BİR İNANÇ VAR"

Takımın genel gidişatından da memnun olduğunu dile getiren Dean Smith, "İyi bir kadromuz olduğuna inandım, antrenmanlarda gösterdikleri tutum ve uygulama mükemmeldi. Böyle devam edersek başarılı sonuçlar gelecek. Şu anda takım içinde büyüyen bir inanç var, bu benim için gerçekten sevindirici. İyileşebileceklerine ve bu seviyede sonuç alabileceklerine inanıyorlar ve bence bunu gösteriyorlar." diye konuştu.

"OZAN KABAK YAŞININ ÖTESİNDE BİR PERFORMANS SERGİLEDİ"

Ozan Kabak'ın Manchester United'a karşı gösterdiği başarılı performans İngiliz basınını da etkiledi. Ozan için 10 üzerinden 8 puan verilirken, "Ozan Kabak defans hattına geri döndü ve 21 yaşının ötesinde bir performans sergiledi. Jadon Sancho'nun ceza sahası içinden ortasında harika bir blok yaptı. Kaleci De Gea'yı dünya çapında iki kurtarış yapmaya zorladı" yorumu yapıldı.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Norwich City'nin geçen sezon Bundesliga'dan düşen Schalke 04'ten kiraladığı Ozan Kabak, Premier Lig'de 7 maçta görev aldı ve 609 dakika sahada kaldı.