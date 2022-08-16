Ozan Kabak: Hoffenheim benim için mükemmel bir tercih oldu

Sezon başında Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, Alman basınından Kicker'e röportaj verdi.

"SÜREKLİ 'YENİ ÇOCUK' OLDUM"

"Gittiğim hiçbir kulübe istediğim gibi yerleşemedim. Her gittiğim yerde 'yeni çocuk' oldum. Genç bir oyuncu için gittiğiniz yerde tekım arkadaşlarınızla iyi anlaşmak ve onların saygısını kazanmak çok önemli. Şimdiye dek Hoffenheim'da her şey yolunda gidiyor."

"BENİM İÇİN EN DOĞRU YER"

"Artık gittiğim bir kulüpte uzun zaman kalmak ve düzenli olarak oynamak istiyorum. Bu yüzden Hoffenheim benim için mükemmel bir tercih oldu. Burada kendimi geliştirip iyi bir seviyeye yükselmem için çok iyi şartlar var. Başka ülkelerden de teklifler vardı ancak tercihim burası oldu."

"ADIM ADIM GİDECEĞİM"

"İstediğim seviyeye gelmek için adım adım gideceğim ve küçük adımlar atacağım. Çok çalışıp ritmimi bulduktan sonra sezon sonunda şu anda olduğumdan çok daha iyi bir oyuncu göstermek istiyorum. Hedef bu."

SEZON BAŞINDA TRANSFER OLDU

2019 yılında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giymiş, bu sezon başında da 5 milyon euro karşılğında Hoffenheim'a transfer olmuştu.