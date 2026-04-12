Spor

Ozan Kabak, Hoffenheim'la yola devam dedi

Hoffenheim ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Kabak, Alman ekibiyle 2030'a kadar yeni anlaşmaya vardı. Milli savunmacı, bu sezon sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri oldu.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 16:57
Ozan Kabak, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Sezon sonunda Hoffenheim ile sözleşmesi bitecek olan Ozan Kabak, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre milli stoper, kulübü Hoffenheim ile sözleşme uzatma kararı aldı.

4 YIL DAHA

26 yaşındaki stoperin Alman temsilcisi ile 2030 yılının Haziran ayına kadar geçerli yeni bir sözleşme üzerine anlaşmaya vardığı belirtildi.

PERFORMANSI

Sezon başındaki sakatlığını atlatan Ozan Kabak, yükselen performansıyla formayı aldı ve bu sezon Hoffenheim formasıyla 21 maçta görev yaptı. Defansta yaptığı katkılardan ziyade ofansif anlamda da başarılı işler yapan Ozan, bu sezon 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

