Ozan Kabak için 6 maç ceza bekleniyor

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 20:22

Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, son olarak Werder Bremen'e kaybettikleri maçtaki hareketiyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Karşılaşmanın 26. dakikasında taç çizgisinde Ludwig Augustinsson yerde kaldıktan sonra tükürdüğü gözlenen Ozan Kabak, Almanya'da topa tutuldu.

SANTİAGO ASCACİBAR DA 6 MAÇ CEZA ALMIŞTI



Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre Ozan Kabak'ın bu hareketinin Alman futbolunda karşılığı 6 maçlık ceza... Daha önce Kai Havertz'e tüküren Santiago Ascacibar da 6 maç ceza almıştı.

Bremen, maçında kırmızı kart gören genç stoper, 1 maçlık cezasını RB Leipzig karşısında çekecek. Pozisyonu değerlendirmeye alacak kontrol komitesinin kararı da gelecek günlerde belli olacak.

Ceza kararını zorlaştıran konu ise, kameralara yansıyan olayda Ozan Kabak'ın art niyetli olup olmadığını belirlemek olacak.

ÖZÜR DİLEDİ



Tepkilerin ardından Ozan Kabak, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." mesajını paylaştı.