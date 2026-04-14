  • Ozan Kabak imzayı attı! Yeni sözleşmede dikkat çeken detay
Ozan Kabak imzayı attı! Yeni sözleşmede dikkat çeken detay

Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın vazgeçilmez ismi Ozan Kabak sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Yıldız oyuncunun yeni sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin bulunduğu ve hedefinin yeniden Premier Lig'e dönmek olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ14 Nisan 2026 Salı 10:31
Almanya Bundesliga'da Hoffenheim'ın son haftalardaki değişilmez isimlerinden biri olan Ozan Kabak'ın sözleşmesiyle ilgili düğüm çözülüyor. Kontratı sezon sonunda bitecek milli futbolcunun kısa süre içinde imzayı atması bekleniyor.

OZAN KABAK İMZAYI ATIYOR

Sky Sports'ta yer alan habere göre Ozan Kabak, Hoffenheim'la sözleşmesini 2030'a kadar uzattı. Milli futbolcunun yeni sözleşmeye imza attığı ve resmi duyurunun birkaç gün içinde yapılacağı belirtildi.

YENİ SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Ozan Kabak'ın imzalayacağı yeni sözleşmede özel bir maddenin de yer alacağı ifade edildi. 26 yaşındaki stoperin gelecek yıl devreye girecek 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesinin yeni kontratına eklendiği ve Ozan Kabak'ın hedefinin yeniden Premier Lig'e dönmek olduğu kaydedildi.

OZAN KABAK'IN KARİYERİ

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, Stuttgart ve Schalke'nin ardından kısa bir süre Liverpool forması giymişti. Milli futbolcu, İngiltere'de Norwich City'de oynarken 2022'de Hoffenheim'a imza atmıştı. Ozan Kabak bu sezon Alman ekibinde 21 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kurye kılığıyla soygun yaptılar! Silahlı çete film gibi operasyonla enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
