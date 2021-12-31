31 Aralık 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 10:00

Ozan Kabak, son zamanlarda sergilediği performansla gündemden düşmüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de piyasa değeri 25 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya düştü. Hal böyle olunca Milli Takım oyuncusu olan Ozan Kabak'ın hayatı ve önceden oynadığı takımlar merak konusu oldu. Peki Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak aslen nereli?

OZAN KABAK KİMDİR?

Ozan Kabak'ın tam adı Ozan Muhammed Kabak'tır. Ozan Kabak 2000 yılında Çankaya, Ankara'da doğmuştur. Stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Şu an Norwich City'de defans oyuncusu olarak forma giymektedir. Peki Ozan Kabak hangi takımlarda oynadı?

OZAN KABAK ASLEN NERELİ?

Genç futbolcu aslen Mardin'in Derek ilçesindendir.

Ozan Kabak, futbol hayatına ilk kez henüz 11 yaşında iken Galatasaray altyapısı ile başlamıştır.

Profesyonel olarak ilk maçına, 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Galatasaray altyapısı ile toplam 7 sene top koşturmuştur. Ozan Kabak Galatasaray'ın stoper eksikliği nedeni ile altyapıdan denenmiş ve bu şansı iyi değerlendirmiştir. Henüz tecrübesiz olmasına rağmen, genç yaşında şampiyonlar ligine maçına dahi çıkmış, burada başarılı performanslar sergilemiştir. Ozan Kabak, Galatasaray ile yarım sezon çıktığı maçlar ile Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın dikkatini çekmiştir.

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda takımı 2. Lig'e düşen Ozan Kabak, Stuttgart'la toplamda 15 maça çıktı ve üç gol kaydetti.

Futbolcu ayrıca, Almanya'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilmeyi başardı. Oyuncu daha önce Mart ayında da ayın çaylağı ödülünü kazanmıştı.

2019 yılında, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 gol kaydetti.

Ozan Kabak, 2020-2021 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı.

Sezon bitiminde Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak, sezon öncesi çalışmalarına katılmıştı ancak takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Ozan'ın yeni adresi İngiltere oldu. Ozan Kabak kiralık olarak Premier Lig ekibine imza attı.

21 yaşındaki savunma oyuncusu Norwich City'ye resmen transfer oldu.

OZAN KABAK'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

2019 yılında Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.

Ozan Kabak Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün formasını giymiştir.

21 yaşındaki savunma oyuncusu 2021'in Ağustos ayında Norwich City'ye resmen transfer oldu. Ozan Kabak kiralık olarak Premier Lig ekibine imza attı.

Ozan Kabak alt yapı kariyerine ilk kez Galatasaray ile başlamıştır. Galatasaray'da başarılı performans göstermiştir. Ozan Kabak'ın altyapı kariyer bilgileri aşağıdaki gibidir;

Galatasaray (Alt Yapı) (2011 - 2018)

Galatasaray (2018 - 2019)

Stuttgart (2019)

Schalke 04 (2019 - 2021)

Liverpool (2021 - 2021)

Norwich City (2021- devam)