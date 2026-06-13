Ozan Kabak: Milli takım bana çok şey kattı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile mücadele edecek.

Bu müsabaka öncesinde Killarney Park'ta düzenlenen medya etkinliğinde milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduklarını ifade eden Kabak, "Çok heyecanlıyız. Yarın maç günü. Çok iyi şekilde hazırlandık. Bizi burada kimseye yalnız bırakmadı. Çok güzel bir destek vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Yarınki maç için hazırız. Avustralya'yı analiz etmek için zamanımız oldu. Ezberledik diyebiliriz. Fiziksel olarak güçlü bir rakip. Başka bir kıtadalar, önceden çok izleme şansımız olmadı. Hocamız çok iyi analiz çıkardı, Avustralya'yı ezberletti. Maç için hazırız" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATMAYI BEN DE İSTERİM"

Gol atmayı istediğini ama önceliğinin savunma yapmak olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Gol atmak kim istemez. Dünya Kupası'nda gol atmayı ben de isterim. Öncelikli hedefimiz defans olarak gol yememek. Ondan sonra inşallah nasip olur" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın oynayan, oynamayan herkesle özel ilgilendiğini söyleyen milli futbolcu, "Oynayanlara pozisyon için farklı taktikler de veriyor. Benden ne istediği söylemek doğru olmaz. Hoca zaten herkesle bireysel olarak ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Modern futbolda savunma yapmanın zorunlu olduğunu anlatan Ozan Kabak, "Hücumcular da defans yapması önemli. Gol yememek çok önemli. Turnuva özelinde gol yememek çok önemli. Gol yemeden kazanmak, berabere kalmak çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLİ TAKIM BANA ÇOK ŞEY KATTI"

2019 yılından beri milli takımda olduğunu aktaran Kabak, "Milli takımda forma giymek büyük bir gurur. Şu ana kadar birçok maç oynadık. İlk kez Dünya Kupası oynayacağım. Milli takım bana çok şey kattı. Ben de inşallah milli takıma bir şeyler katarım" diyerek sözlerini tamamladı.