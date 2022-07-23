İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2022 Cumartesi / 24 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Kabak resmen Hoffenheim'da! 4 yıllık sözleşme...
Spor

Ozan Kabak resmen Hoffenheim'da! 4 yıllık sözleşme...

Ozan Kabak, Schalke 04'ten Hoffenheim'a transfer oldu. Milli futbolcu, Alman kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türk Milli stoper ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sağlık kontrolünden geçen Ozan Kabak, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hoffenheim'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri ve özellikle başarılı genç oyuncular için mükemmel bir üne sahip. Yeni takımım için heyecanlıyım."

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, daha önce İngiltere'de Liverpool, Norwich City ve Almanya'da Stuttgart ile Schalke 04 forması giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.