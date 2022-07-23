Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hoffenheim, Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Türk Milli stoper ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sağlık kontrolünden geçen Ozan Kabak, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hoffenheim'a transfer olduğum için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden biri ve özellikle başarılı genç oyuncular için mükemmel bir üne sahip. Yeni takımım için heyecanlıyım."

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, daha önce İngiltere'de Liverpool, Norwich City ve Almanya'da Stuttgart ile Schalke 04 forması giymişti.