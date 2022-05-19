Ozan Kabak sürprizi! Resmen geri dönüyor

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'ya giden Ozan Kabak son olarak Norwich City'de forma giymişti. Başarısız bir sezonu geride bırakan milli savunmacı bonservisinin bulunduğu Schalke 04'e geri dönüyor. Alman basının aktardığı bilgiye göre Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek.

OZAN KABAK'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Norwich City'ye katılan Ozan Kabak 12 maçta forma şansı buldu. Karşılaşmaların tamamında ilk 11'de sahaya çıkan genç savunmacı gol yada asist katkısında bulunmadı. Ozan Kabak bu sezon sakatlıklar nedeniyle bir çok maçta sahalardan uzak kaldı.

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BEŞİKTAŞ İDDİASI

Alman basını genç savunmacı için Beşiktaş'ın da ilgilisi olduğunu belirtti. Schalke 04, Ozan Kabak için gelecek transfer tekliflerini değerlendirecek.

Star Gazetesi