Ozan Kabak sürprizi! Süper Lig devi talip oldu

Bu sezonun başında Norwich'e kiralanan Ozan Kabak şanssız bir şekilde sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Norwich City'nin Ozan Kabak için satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi.

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Ozan Kabak'a kırdı.

Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç'ın yüksek maliyetleri sebebiyle transferde geri adım atan siyah-beyazlılarda Ozan Kabak sesleri yükseliyor.

Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki stoper bu sezon Norwich City formasıyla sadece 13 maça çıkabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.