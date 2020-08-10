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Spor

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan iyi başlangıç

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun forma giydiği Schalke 04 sezonun ilk hazırlık maçında Osnabrück'ü 5-1 yendi. İki milli yıldızımız da karşılaşmada bir gol kaydetti.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:36 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:36
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İkinci Lig takımlarından Osnabrück'ü 5-1 yendi.

Ankum kentindeki Quitt Stadı'nda oynanan karşılaşmada Schalke 04, ilk yarıyı 15. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın 23 metreden attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İlk devre forma giyen tüm futbolcularını değiştirerek ikinci yarıya çıkan mavi-beyazlılar, 46. dakikada Steven Skrzybski'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi.

MÜNİR LEVENT MERCAN, SUAT SERDAR VE CAN BOZDOĞAN DA FORMA GİYDİ

Osnabrück, 55. dakikada Bryan Henning'in topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi.

Schalke 04, 60. dakikada Skrzybski, 67. dakikada Alessandro Schöpf ve 89. dakikada Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Schalke 04'ün kadrosunda bulunan diğer Türk kökenli oyuncuların da süre aldığı maçta, Münir Levent Mercan ve Suat Serdar ilk yarıda, Can Bozdoğan ise ikinci devrede forma giydi.

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