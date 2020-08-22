22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:54 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:57

Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, bir başka milli oyuncumuz Ozan Kabak'a kancayı taktı.

Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

35 MİLYON EURO BONSERVİS



Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.