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Spor

Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü Leicester City'de buluşuyor

Premier Lig ekiplerinden Leicester City milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den sonra Ozan Kabak'ı da transfer etmek istiyor. Schalke 04 Ozan'ı 35 milyon euro bonservis bedeline serbest bırakacağı iddia edildi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:54 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 21:57
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Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, bir başka milli oyuncumuz Ozan Kabak'a kancayı taktı.

Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

35 MİLYON EURO BONSERVİS

Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.

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