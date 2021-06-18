Star.com.tr 18 Haziran 2021 Cuma 22:31 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 22:31

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın sportif direktörü Fabio Paratici milli futbolcu Ozan Kabak'ı transfer listesine aldı. İtalya basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, Türkiye milli takımının savunma oyuncusu Ozan Kabak Spurs'ün futbol direktörü Fabio Paratici'nin radarında. Bonservisi Alman kulübü Schalke 04'te bulunan Ozan'ın takımdan ayrılması için Alman ekibi 20 milyon euro talep ediyor.

OZAN KABAK'A İLGİ ÇOK YÜKSEK



İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile geçen sezonu tamamlayan Ozan'a Premier Lig ve İtalya Serie A ekiplerinden ilgi oldukça fazla. Tottenham'ın yanı sıra Newcastle United'ın da takip ettiği Ozan'a, Atalanta, Lazio, Roma ve Inter'in de ilgisi olduğu belirtildi. 21 yaşındaki savunma oyuncusu kariyerine EURO 2020 sonrasında yön verecek.