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Spor

Ozan Kabak'a iki dev talip! 20 milyon euro...

Milli futbolcu Ozan Kabak iki İngiliz kulübü Leicester City ve Newcastle United'ın radarında. Alman ekibi Schalke 04'ün 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Ozan Kabak için iki Premier Lig ekibi de devreye girdi.

Star.com.tr09 Haziran 2021 Çarşamba 19:05 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 19:09
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Bonservisi Alman kulübü Schalke 04'te bulunan milli futbolcu Ozan Kabak geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Premier Lig'de Liverpool'da tamamlamıştı. 21 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmayan İngiliz ekibi Ozan'ı almaktan vazgeçmişti. Almanya Bundesliga 2'ye düşen Schalke 04 Ozan Kabak için 20 milyon euro bonservis istediğini belirtmişti. Alman basınından Fussball.news'in haberine göre Ozan'a iki İngiliz kulübü talip oldu.

LEICESTER CITY VE NEWCASTLE UNITED DEVREDE

21 yaşındaki genç yıldız Ozan Kabak için Leicester City ve Newcastle United devrede. 20 milyon euro bonservis talep eden Schalke 04 ile görüşmeleri sürdüren iki Premier Lig ekibi Ozan'ı kadroya katmak için kıyasıya yarış halinde. Türkiye A Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele edecek Ozan transfer kararını Avrupa Şampiyonası sonrası verecek.

Star.com.tr

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