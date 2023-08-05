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Spor

Ozan Kabak'a İtalyan kancası

Serie A ekiplerinden Milan, stoper mevkisini güçlendirmek istiyor. İtalyan ekibinin bu bölge için son gözdesi ise Hoffenheim'da forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak oldu.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 22:27 - Güncelleme:
Ozan Kabak'a İtalyan kancası
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İtalyan gazetesi la Repubblica'nın haberine göre; Matteo Gabbia'nın Villarreal'e kiralık gönderilmesi ve Simon Kjaer'in takımda ayrılma ihtimalini göz önüne alan Milan, yeni bir defans oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Serie A takımının gündemindeki ismin ise yakın zamanda Torino ve Roma'nın da ilgilendiği Ozan Kabak olduğu belirtildi.

MONCADA'NIN GÖZDESİ

23 yaşındaki stopere özellikle Milan'ın oyuncu izleme şefi Geoffrey Moncada'nın büyük ilgi gösterdiği ifade edildi.

TRANSFERİN MALİYETİ

Haber detayında, Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın bonservisi için 10 ile 13 milyon dolar arasında bir bedel istediği iddia edildi.

33 MAÇTA 4 GOL, 4 ASİST

Alman kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ozan, geride kalan sezonda Hoffenheim ile 33 maça çıkarken, 4 gol, 4 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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