Ozan Kabak'a Rusya'dan flaş talip!

16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:09

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve yaz aylarında Schalke'ye transfer olan milli oyuncumuz Ozan Kabak'a yeni bir talip çıktı!

Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti ve düşüncelerini sordu.

İki kulübün ilk temasları yaptıktan sonra transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldıkları belirtildi.

Schalke'ye gitmeden önce Bayern Münih ve Milan gibi kulüplerle de adı anılan Ozan Kabak, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

"PIQUE'DEN DAHA İYİ"

İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusunu seçti. Oyuncu seçimlerinde istatistiklerden faydalanan Marca, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı da listesine dahil etti.

Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'in 21 yaşındaki yıldız savunmacısı Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan 23 yaşındaki stoper Robin Le Normand, Lille forması giyen 22 yaşındaki Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den 23 yaşındaki Pau Torres'e de yer verildi.

Ayrıca haberde Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak'ın pas istatistikleri dışında, top kapma, top çalma, uzaklaştırma ve hava topu kazanma istatistiklerinin hepsinde Gerard Pique'den daha iyi olduğunun altı çizildi.