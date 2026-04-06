Ozan Kabak'a yeni sözleşme yolda

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaştı.
Sky DE'nin haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Haberde yer alan bilgilere göre Hoffenheim'ın, 25 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 20 maça çıkan milli ssavunmacı, 4 gol kaydetti.