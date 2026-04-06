Spor

Ozan Kabak'a yeni sözleşme yolda

Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaştı. Alman ekibinin 25 yaşındaki savunmacının kontratını 2030 yılına kadar uzatması bekleniyor.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Ozan Kabak'a yeni sözleşme yolda
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak ile sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaştı.

Sky DE'nin haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Hoffenheim'ın, 25 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 20 maça çıkan milli ssavunmacı, 4 gol kaydetti.

