Ozan Kabak'ı yıkan haber! Büyük talihsizlik

Türkiye'nin İtalya ile karşılaştığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan ayrılan Ozan Kabak'ı İngiltere'de kötü günler bekliyor. Premier Lig'de Norwich City'de son maçlarda formaya geri kavuşan Ozan Kabak'ın sakatlığının uzun sürmesi, forma şansını kaybetmesine neden olabilir. Milli oyuncu, Norwich City'nin küme düşmesi durumunda satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Schalke'ye geri dönecek.

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OZAN KABAK, MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Takım'ın, İtalya ile karşılaştığı hazırlık maçında Ozan Kabak sakatlandı. Maça 11'de başlayan Ozan Kabak, karşılaşmayı tamamlayamadı. Karşılaşmanın 9. dakikasında sakatlanan Ozan, yerini Kaan Ayhan'a bırakmak zorunda kaldı.

NORWICH CİTY'DE FORMASINA GERİ KAVUŞMUŞTU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'de kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak, ligde 10 maç aranın ardından son 2 maçta ilk 11'de yerini almış ve 90 dakika forma giymişti. Milli stoperin sakatlığının netleşmesinin ardından forma şansını kaybedecek.

OZAN KABAK, ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR

Norwich City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Schalke'de olan Ozan Kabak, Norwich'in İngiltere Premier Lig'de küme düşmesi halinde milli oyuncunun satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Schalke'ye geri dönecek.