İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
Spor

Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın gol attığı mücadelede Köln ile Hoffenheim 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda öne geçen Hoffenheim skoru koruyamazken taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 19:35 - Güncelleme:
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
ABONE OL

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 23. haftasında Köln'e konuk oldu.

Ev sahibi takım, Ragnar Ache'nin 15. dakikada attığı rövaşata golüyle 1-0 öne geçtiği maça ilk 11'de başlayan milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, 45. dakikada kaydettiği golle skora 1-1 eşitlik getirdi. Ozan, 22. haftadaki Freiburg müsabakasının ardından Köln filelerini de havalandırarak üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı. Ozan Kabak, Bundesliga'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

Hoffenheim'ın 60. dakikada Andrej Kramaric ile bulduğu gole Köln, 63. dakikada Said El Mala ile karşılık verdi.

Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Hoffenheim 46, Köln ise 24 puana ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.