Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi umudu

AA 04 Nisan 2021 Pazar 14:57 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 14:57

Liverpool'un deplasmanda Arsenal'i 3-0 yendiği maçı kulüp televizyonunda değerlendiren milli stoper, "Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. Bildiğiniz gibi çok puan kaybettik, bu yüzden ekstra bir motivasyonla sahaya çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu domine ederek kazandık." dedi.

Takımının galibiyet için büyük mücadele gösterdiğini vurgulayan Kabak, "İlk yarıdaki ikili mücadelelerde her şeyimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda ise golleri bulduk. 3-0 gerçekten çok iyi bir skor ve ayrıca son maçlarımızdaki gol yememe serimizi sürdürdüğümüz için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin West Bromwich'e kaybetmesi ile bu galibiyetin daha anlamlı hale geldiğini belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Arsenal büyük bir takım. Arsenal gibi bir takıma karşı aldığınız galibiyet tüm takımın öz güvenini de yükseltir. Şu anda zirvedeki dörtlü ile aramızda iki puan fark var. Bu yüzden de umarım tüm maçlarımızı kazanırız ve sezonu Şampiyonlar Ligi'nde bitirebiliriz."

Savunmanın göbeğindeki partneri Nathaniel Phillips ile iyi bir uyum yakaladıklarını anlatan Ozan Kabak, "Birlikte oynadığımız peş peşe üç maç gol yemedik ve umarım bunu Madrid maçlarında da sürdüreceğiz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli." diye konuştu.