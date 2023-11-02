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Spor

Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı! ''Spor hayatımdaki en önemli kişi''

Galatasaray altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Genç yıldız yaptığı röportajda Fatih Terim ile ilgili olarak 'Spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

2 Kasım 2023 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı! ''Spor hayatımdaki en önemli kişi''
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Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı takımdan Stuttgart'a transfer olan ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Kazanmaya çalışıyorum, forvetleri engellemek için elimden geleni yapıyorum. Saha dışında da çok farklı bir Ozan olabiliyorum." dedi.

"DAHA OLGUN BİR İNSAN OLDUM"

Kariyerinden bahseden Kabak, "Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Ozan Kabak, çalıştığı hocalardan bahsederken Fatih Terim'e özel bir parantez açtı ve şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim."

"O DÜNYANIN EN İYİSİ"

Jurgen Klopp ile ilgili ise Kabak, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Klopp'tan çok şey öğrendim. Liverpool'da harika bir 6 ay geçirdim." şeklinde konuştu.

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