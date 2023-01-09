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Spor

Ozan Papaker ve Giannelli Imbula Tuzlaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, kadrosunu Ozan Papaker ve Giannelli Imbula ile güçlendirdi.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Ozan Papaker ve Giannelli Imbula Tuzlaspor'da
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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, takımın başına Özcan Bizati'nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, iki oyuncuyu renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Ozan Papaker ile kiralık olarak, Giannelli Imbula ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tuzlaspor'un, Boluspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı 26 yaşındaki santrfor Ozan Papaker, bu sezon 11 maça çıktı. Papaker, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki orta saha Imbula ise son olarak Portekiz ekibi Portimonense'de forma giydi. Kongolu futbolcu, kariyerinde Marsilya, Porto ve Stoke City gibi takımlarda oynadı.

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