Ozan Tufan: Abdullah Avcı'ya güvendiğim için gelmek istedim

Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, imza sürecine ve kariyer hedeflerine dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Deneyimli orta saha, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Sezon başı kampındayız. Yoğun tempodan geçiyoruz. Trabzonspor camiası birlikte yeni sözleşme imzaladım. Çok mutluyum, gururluyum. Kamp çok güzel geçiyor. Takım arkadaşlarımla kaynaşıyoruz. Çok güzel bir ekip var. Daha bir haftamız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Avrupa'da eleme maçımız var. Sert tempoda ilerliyoruz. Türk olarak kardeşlerimiz var, Eren, Hüseyin, Taha var, Uğurcan gelecek. Tanıdığım isimler. Onlar da sağ olsunlar iyi karşıladılar. Edin Ağabey var, yıllarca karşılıklı oynadık. Çok samimi ve içten bir ortam var. Onların arasında bu şekilde ağırlanmaktan mutluyum. Hiç yabancılık çekmedi." açıklamasını yaptı.

İşte Ozan Tufan'ın tüm açıklamaları:

"ABDULLAH HOCA, F.BAHÇE'DEYKEN ARAMIŞTI"

"İki sene önce yaklaşık, ben Fenerbahçe'de oynadığım dönemde, bir telefon konuşmam olmuştu Abdullah Hoca ile. Beni beğendiğini, oyun sistemine uyduğumu söylemişti. Benim taktiğini, sistemini çok beğendiğim biridir Abdullah Hoca. O gün öyle bir konuşma oldu ama kontratım olduğu için adım atılamadı. Hull City serüvenim oldu. Çok güzel bir dönemdi. Tatildeyken Abdullah Hoca aradı, niyeti olduğunu, takımda görmek istediğini söyledi. Hedeflerinden bahsetti. Başkan ile telefon trafiği oldu. Kısa sürdü her şey. Kulüpler aralarında anlaşınca Abdullah Hoca'nın sistemine, taktiğine güvendiğim için gelmek istedim. Mutluyum."

"ACUN AĞABEY İLE HELALLEŞTİM"

"Benim son 1 senem vardı Hull City ile. Acun Ağabey yeni kontrat önermek istediklerini söyledi. Biraz bekletmiştik. Ondan sonra onun Fenerbahçe dönemi başladı bir yandan, bir yandan Hull City. Aramızda konuştuk, helalleştik. Diğer takımlardan da teklifler vardı. Benim için en ideal ve makul olan Trabzonspor'du. Gerçekten mutluyum. Son zamanlarda birkaç bir şey okudum, eşim bahsetti, gülmüyor etmiyor. Yıllarca çok güldük, işin ciddi kısmındayım. Maçlara ve antrenmanlara çok odaklanıyorum, bunu yurt dışında öğrendim. Kimse yanlış anlamasın. Mutsuz falan spekülasyon yapıldı. Buraya motiveyim. Hedeflerimi de hocaya söyledim. Eleme turuna gireceğiz şimdi, gruplara kalmak, geçmek istiyoruz. Bu platformda oynamak, tatmak, yaşamak istiyorum. Bu yüzden Trabzonspor'u seçtim. Bu açıdan çok mutluyum."

"UÇAK KORKUM VAR"

"Yıllardır uçak korkum var. Bursaspor zamanlarından... Bir hadise oldu. Yıllardır korkum var. Diğer röportajlarda da söyledim. 10-11 saat ABD yolculuğunu uyumadan geçirmiyorum. Sabahına sağlık kontrolü vardı, 7'de kalktık, tüm gün ayaktaydık, başkanın ofisine geçtik, kendi ofisimize geçtik, işlemleri hallettik. 22.30'a kadar Trabzon'a geldik. Yanlış anlaşılmasın, yorgunluk ve uçak vardı. O gün biraz yorgun düştüm."

"2 SENEDE 20 GOL ATTIM"

"Çok iyi 2 sene geçirdim, 2 senede 20 gol atmışım. 3-4 asist var. Bir orta saha oyuncusu olarak bu iki sene değerliydi yurt dışında. İnsanlar Championship'i küçük görüyor. İnsanlar izlemiyorsa böyle yorumlar çok normal. Her dakikası zor bir lig. Fiziki ve psikolojik anlamda çok iyi atlattım o serüveni. Bundan dolayı mutluyum ve gururluyum."

"EN ÇOK ABDULLAH HOCA'NIN TAKIMLARINA GOL ATTIM"

"Trabzonspor'a gelme sebeplerimden biri Avrupa Ligi, bir diğeri Süper Lig şampiyonluk hedefi. Milli Takıma gidebilirim. Kulübün ve benim çıkarlarım için bir durum söz konusu. Beni buraya getiren en önemli etkenlerden biri Abdullah Hoca'nın istemesiydi. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tercih ettim. Ailem de benimle birlikte İngiltere'deydi, huzurlu ve mutlu bir hayattı. Bugün 30-31 yaşında futbolu bırakan insanlar oluyor. Ben her saniyesini çalışarak ve konsantre geçiriyorum. Hem ailemi hem bana inananları mutlu etmeye çalışıyorum.

Hocamız için Başakşehir'de oynadığı dönemde hep rakiptik. Bir oyuncu olarak en çok gol attığım takımdır Başakşehir. Hocaya da denk gelmiştir. O nedenle sürekli diğer takım arkadaşlarım onunla birlikte çalışan arkadaşlar 'hocanın sistemi çok iyi, iyi futbol oynatıyor' diyorlardı. Çok hocalarla çalıştım, hepsi üst düzey hocalardı. Hocamızla çok çalışmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş. Çok ilgileniyor ve üstümde duruyor. Takımı çok iyi hazırlıyor. Ben çalıştığım için mutluyum."