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Ozan Tufan: Derbi öncesi güzel moral oldu

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yokluğunda sahaya kaptan oalrak çıkan Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin kazanmasının en önemli şey olduğunu söyleyen Ozan Tufan, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Keyifli bir futbol yoktu sahada ama önemli olan derbi öncesi galibiyetti. Yine yediğimiz basit bir gol var, bunları çalışıp düzeltmemiz gerekli. Önemli olan Fenerbahçe'nin iyi bir yere gelmesi. Kendim için de mutluyum gururluyum, iyi yerlere gelmek istiyorum. Beklenti yüksek ve bu beklentiyi karşılamak istiyorum. Biz böyle kazandıkça ben daha çok mutlu oluyorum." dedi.

"KAPTANLIĞIN MUTLULUĞU TARİF EDİLEMEZ"

Sahaya kaptan olarak çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "Biraz eski olduğum için verildi pazubent, 5. yılıma giriyorum Fenerbahçe'de. Bunun mutluluğu tarif edilemez. Bunu takınca ayrı bir mutluluğa giriyorsunuz. Alanya'da taktığımda uyuyamadım. Ayrı gurur verici bir olay. Fenerbahçe'nin zirvede olması benim için en önemli kural." diye konuştu.

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