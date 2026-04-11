İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Tufan: Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım
Ozan Tufan: Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli oyuncu, derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak gerektiğini söyledi.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 19:41
ABONE OL

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, ligde Alanyaspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Deneyimli oyuncu, "Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı." dedi.

Ozan Tufan, "Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz." sözlerini sarf etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.