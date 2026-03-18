Ozan Tufan: Galatasaray'a en iyi şekilde hazırlanacağız

Trabzonspor'un milli futbolcusu Ozan Tufan, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ozan Tufan, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisini de değerlendirdi.

Ozan Tufan, "Futbol anlamında, oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. Onu söylemem gerekiyor. Çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puan. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Açıklamalarını sürdüren milli futbolcu, "Ben bunu daha önce de söyledim, mevki seçmeyi sevmiyorum. Takıma nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Hoca da bunu biliyor. Bugün ikinci yarıda stoper gibi oynadım ama önemli olan takıma yardım etmekti. Takıma yardım ettiysem çok mutluyum. Oynamadığım bir tek kale kaldı. Her yerde oynadık, sıkıntı yok. Her yerde oynamaya hazırım. Takıma faydalı olmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.