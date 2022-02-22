Ozan Tufan geldiğine bin pişman oldu! Yok böyle olay

Kiralık olarak gönderildiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, döndüğüne adeta pişman oldu. Geri döndüğünden beri süre aldığı 5 maçta da beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz aylarında Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, Premier Lig'de yalnızca 9 maçta 489 dakika süre alabilmişti. 9 maçın 6'sında ilk 11'de yer alan Tufan, gol ve asist katkısında bulunamamıştı. İngiltere'de aradığını bulamayan milli oyuncu geçtiğimiz ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri döndü.
Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, geldiğinden bu yana sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğrattı. 5 maçta süre bulan milli orta saha oyuncusu gol ve asist yapamadı. Beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ı sarı-lacivertli taraftar eleştiri yağmuruna tuttu.