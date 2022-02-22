Ozan Tufan geldiğine bin pişman oldu! Yok böyle olay

star.com.tr 22 Şubat 2022 Salı 23:26 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 23:26

Kiralık olarak gönderildiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, döndüğüne adeta pişman oldu. Geri döndüğünden beri süre aldığı 5 maçta da beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağdı.

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OZAN TUFAN, İNGİLTERE'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz aylarında Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak gönderdiği Ozan Tufan, Premier Lig'de yalnızca 9 maçta 489 dakika süre alabilmişti. 9 maçın 6'sında ilk 11'de yer alan Tufan, gol ve asist katkısında bulunamamıştı. İngiltere'de aradığını bulamayan milli oyuncu geçtiğimiz ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri döndü.

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN'A TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, geldiğinden bu yana sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğrattı. 5 maçta süre bulan milli orta saha oyuncusu gol ve asist yapamadı. Beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ı sarı-lacivertli taraftar eleştiri yağmuruna tuttu.

Taraftarların Ozan Tufan tepkilerinden bazıları: