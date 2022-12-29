Ozan Tufan ''Gelirim hocam'' dedi! Transferi resmen duyurdular

Türkiye'ye geri döneceği iddialarının ardı arkası kesilmeyen Ozan Tufan için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hull City forması giyen Ozan Tufan'ın teknik direktör Şenol Güneş ile telefonla görüştüğü ileri sürüldü.

OZAN TUFAN'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E: "GELİRİM HOCAM"

Ara transfer için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Ozan Tufan için yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Ozan Tufan'ı bizzat aradı. 27 yaşındaki oyuncunun tecrübeli çalıştırıcıya, "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam." cevabını verdi.

ANLAŞMA YAKIN

Beşiktaş, Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmak istiyor. Hull City ile siyah-beyazlılar arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Tarafların anlaşmasıyla transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

OZAN TUFAN'IN BU SEZONKİ KARNESİ

Ozan Tufan, bu sezon Hull City formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1294 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, 4 golle skora etki etti.