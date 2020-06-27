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Spor

Ozan Tufan: ''Gemiyi limana yanaştıracağız''

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçının 90+5. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2020 Cumartesi 21:22 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 21:22
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendiği maça attığı 2 golle maça damga vuran Ozan Tufan maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin kötü bir performans sergilediğini ifade eden Ozan Tufan, "Kazandığımız için çok mutluyum ancak kötü bir performans sergiledik. Son anda takımın da gayretiyle beraber kazanmayı başardık. Kötü oynadığımız için üzüntülüyüz, çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlarımızla beraber bu gemiyi limana yanaştıracağız" dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ SÜREÇTEN KÖTÜ ETKİLENİYOR"

Kalan maçlarınn hepsini kazanmak için savaşacaklarını vurgulayan Ozan, "Birçok sıkıntılarımız var, saha içerisinde yaşıyoruz. Bütün arkadaşlarımız bu süreçten kötü etkileniyor. Zor maçlar oynuyoruz, Malatyaspor da küme düşmemek için oynuyor. Bütün maçlarımızı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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