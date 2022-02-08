Ozan Tufan gerçekleri! İngilizler ayrılık nedenini resmen duyurdu

Star.com.tr 8 Şubat 2022 Salı 14:18 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 14:18

Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın Watford'dan neden ayrıldığını İngilizler gündeme taşıdı. Milli futbolcu sezon başında sarı lacivertlilerden ayrılmış ve Premier Lig ekibi Watford'a imza atmıştı. Ozan Tufan sürpriz bir kararla Türkiye'ye geri döndü...

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OZAN TUFAN GERÇEKLERİ...

İngiliz basınından Thesun'ın haberine göre Watford'un yeni teknik direktörü Roy Hodgson, Ozan Tufan'ı kadroda görmek istemedi. Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan'ın takımdan ayrılmasını ve yeni bir transferi yapılmasını talep etti. Bunu üzerine milli futbolcunun Watford'da mutsuz olması ve ayrılmayı kabul ettiği belirtildi.

9 MAÇA ÇIKTI

Milli futbolcu Watford'da toplam 9 maça çıktı. 7 kez Premier Lig'de maça çıkan Ozan Tufan 2 kez de İngiltere Lig Kupası'nda forma giydi.

"HAYALİM" DEMİŞTİ...

Milli futbolcu Ozan Tufan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3'üncü maçı Letonya karşılaşması öncesi basın toplantında konuşmuştu. "Hayalim Premier Lig'de oynamak" demişti.