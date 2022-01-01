Star.com.tr 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:09 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 15:09

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan Watford'da forma giyen Ozan Tufan'ın performansı İngiliz basınında eleştirilmeye devam ediyor.

WATFORD'DA SAVUNMA SORUNU

Zorlu bir süreçten geçen İngiliz takımında, koronavirüse yakalanan ve sakatlanan oyuncuların fazlalığı antrenmanları olumsuz etkiledi ve West Ham karşısında 4-1 mağlup olarak Premier Lig'de alınan üst üste beşinci yenilgiyle savunma sorunları da bir kez daha ortaya çıktı.

DEFANS GERGİN, ORTA SAHA DESTEK VERMİYOR

BBC Radyo'dan Geoff Doyle'un analizine göre; top ceza sahasına girdiğinde kaleci ve savunma dörtlüsü oldukça gergin görünürken, kalelerinin maruz kaldığı tehditle başa çıkabileceklerinden emin görünmüyorlar. Defans hattı orta saha oyuncularının yardımına ihtiyaç duyarken, Moussa Sissoko dışında yeterince destek alamıyor.

RANIERI'YE OZAN TUFAN ELEŞTİRİSİ

Geoff Doyle, Fenerbahçe'den büyük umutlarla kiralanan orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın ise hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Imran Louza'nın yerine Ozan'a forma veren Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri'yi de eleştirdi.

"OZAN TUFAN'IN RAHATLIĞI PREMİER LİG'E UYGUN DEĞİL"

Doyle, 26 yaşındaki Türk futbolcuyla ilgili yorumunda "Ranieri'nin Louza yerine Ozan Tufan'ı tercih etmesi gerçekten garipti. Ozan uyum sağlamakta gerçekten zorlandı. Onun rahat yaklaşımı Premier Lig'in ışık hızındaki temposuna uygun görünmüyor." ifadelerini kullandı.

RANIERI'DEN OZAN TUFAN AÇIKLAMASI

Watford'un hocası Ranieri ise West Ham maçında Ozan Tufan'ı tercih etmesinin nedeninin taktikten ziyade pratik nedenlere dayandığını belirti. İtalyan teknik adam eleştirilere "Imran Louza maçtan bir gün önce döndü ve takımla hiç antrenmana çıkmadı. Antrenman yapmamış bir oyuncu maçta 90 dakika oynayamaz." sözleriyle cevap verdi.