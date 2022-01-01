İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan Watford'da forma giyen Ozan Tufan'ın performansı İngiliz basınında eleştirilmeye devam ediyor.
Zorlu bir süreçten geçen İngiliz takımında, koronavirüse yakalanan ve sakatlanan oyuncuların fazlalığı antrenmanları olumsuz etkiledi ve West Ham karşısında 4-1 mağlup olarak Premier Lig'de alınan üst üste beşinci yenilgiyle savunma sorunları da bir kez daha ortaya çıktı.
BBC Radyo'dan Geoff Doyle'un analizine göre; top ceza sahasına girdiğinde kaleci ve savunma dörtlüsü oldukça gergin görünürken, kalelerinin maruz kaldığı tehditle başa çıkabileceklerinden emin görünmüyorlar. Defans hattı orta saha oyuncularının yardımına ihtiyaç duyarken, Moussa Sissoko dışında yeterince destek alamıyor.
Geoff Doyle, Fenerbahçe'den büyük umutlarla kiralanan orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın ise hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Imran Louza'nın yerine Ozan'a forma veren Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri'yi de eleştirdi.
Doyle, 26 yaşındaki Türk futbolcuyla ilgili yorumunda "Ranieri'nin Louza yerine Ozan Tufan'ı tercih etmesi gerçekten garipti. Ozan uyum sağlamakta gerçekten zorlandı. Onun rahat yaklaşımı Premier Lig'in ışık hızındaki temposuna uygun görünmüyor." ifadelerini kullandı.
Watford'un hocası Ranieri ise West Ham maçında Ozan Tufan'ı tercih etmesinin nedeninin taktikten ziyade pratik nedenlere dayandığını belirti. İtalyan teknik adam eleştirilere "Imran Louza maçtan bir gün önce döndü ve takımla hiç antrenmana çıkmadı. Antrenman yapmamış bir oyuncu maçta 90 dakika oynayamaz." sözleriyle cevap verdi.
Star.com.tr