Ozan Tufan: Hull City'de olmaktan mutluyum

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Ozan Tufan, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adı son dönemde Beşiktaş'la da anılan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'deki 7 yıllık dönemimde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendimi göstermeye çalıştım. Hull City'ye transferim sırasında Fenerbahçe maceramı iyi ve kötü yanlarıyla tamamladığıma karar verdim. Acun Ilıcalı ve teknik direktör (O dönem Shota Arveladze) sayesinde Hull City'ye transfer oldum. Benim için kolay bir süreç değildi çünkü Avrupa ligleri zorlu bir arena. Bu yüzden beni zorlu bir sürecin beklediğini biliyordum" dedi.

"HULL CITY'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

"Birkaç aylık adaptasyon süreci vardı." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu, "Ama Hull City beni çok iyi karşıladı, bu yüzden bu süreç çok hızlı geçti. Şimdi Hull City'de olmaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

Ozan Tufan açıklamalarını, "Avrupa'da futbol oynamak çok önemli, bu seviyeye ulaşmak kolay değil. Avrupa'da farklı ve zor bir antrenman programı var. Bence futbolla ilgili en önemli şey, bu fiziksel seviyeyi zorlu bir antrenman programıyla birleştirmek. Artık fiziksel ve zihinsel olarak o seviyede olduğumu hissedebiliyorum. Hull City'de en çok gol atan oyuncu olduğum bir sezon geçirdim. Futbol anlayışının ve fiziksel özelliklerin daha yüksek olduğu İngiltere'de futbol oynamaktan keyif alıyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için elimden geleni yapıyorum" diye tamamladı.

OZAN TUFAN KİMDİR?

Bursaspor altyapısında yetişen Ozan Tufan, 2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe döneminde Alanyaspor ve Watford gibi ekiplere kiralanan Ozan Tufan, daha sonra Hull City'ye transfer oldu.