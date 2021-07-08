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  • Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci Fenerbahçe idmanında yer aldı
Spor

Ozan Tufan ile İrfan Can Kahveci Fenerbahçe idmanında yer aldı

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Sabah saatlerindeki günün ilk idmanını salonda yapan sarı-lacivertliler, akşam sahada çalıştı.

DHA8 Temmuz 2021 Perşembe 19:22 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 19:23
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Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı.

Fenerbahçe'de milli takımdan dönen İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan da idmanda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif ağrıları bulunan Nabil Dirar ise takımdan ayrı bireysel çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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