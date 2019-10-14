Ozan Tufan İngiltere yolcusu
Crystal Palace, 2 yıldır istediği milli futbolcuyu sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine katmanın planlarını yapıyor.
ADA basınında çıkan haberlere göre; Crystal Palace, F.Bahçe’li Ozan Tufan’dan vazgeçmedi. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace nabız yokluyor. Ozan geçtiğimiz günlerde, “Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım” demişti. Bu sözler, bir anlamda Ozan’ın kırgınlığını da gözler önüne serdi. Milli futbolcunun, Fenerbahçe’yle mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü’ne imza atacağı konuşuluyor.
Akşam
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