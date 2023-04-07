Ozan Tufan, İngiltere'de de gol atmaya devam ediyor

İngiltere Championship'te Hull City, Sunderland deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

Hull City, 11. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle öne geçti. Sunderland, bu gole 21. dakikada Joe Gelhardt ile karşılık verdi. Ev sahibi Sunderland, 22. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle öne geçti. Hull City, bu gole 25. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Hull City, ikinci yarıda da ilk öne geçen ekip oldu. Regan Slater takımını 66. dakikada bir kez daha öne geçirdi. Sunderland'de 73. dakikada kazanılan penaltıyı Amad Diallo ağlara gönderdi. Sunderland, 81. dakikada Jack Clarke ile yeniden öne geçti. Karşılaşmada son sözü Ozan Tufan söyledi. Milli futbolcu, 90+8'de penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Hull City 49, Sundeland 55 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Hull City, Millwall'ı sahasında ağırlayacak. Sunderland, Cardiff City deplasmanına gidecek.