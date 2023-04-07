İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2371
  • EURO
    21,0863
  • ALTIN
    1241.76
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ozan Tufan, İngiltere'de de gol atmaya devam ediyor
Spor

Ozan Tufan, İngiltere'de de gol atmaya devam ediyor

İngiltere Championship'te Hull City ile Sunderland karşı karşıya geldi. Karşılaşma 4-4'lük skorla tamamlanırken milli futbolcu Ozan Tufan maçın ilk golüne imza attı.

7 Nisan 2023 Cuma 22:38 - Güncelleme:
Ozan Tufan, İngiltere'de de gol atmaya devam ediyor
ABONE OL

İngiltere Championship'te Hull City, Sunderland deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 4-4'lük eşitlikle tamamlandı.

Hull City, 11. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle öne geçti. Sunderland, bu gole 21. dakikada Joe Gelhardt ile karşılık verdi. Ev sahibi Sunderland, 22. dakikada Amad Diallo'nun attığı golle öne geçti. Hull City, bu gole 25. dakikada Allahyar Sayyadmanesh ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Hull City, ikinci yarıda da ilk öne geçen ekip oldu. Regan Slater takımını 66. dakikada bir kez daha öne geçirdi. Sunderland'de 73. dakikada kazanılan penaltıyı Amad Diallo ağlara gönderdi. Sunderland, 81. dakikada Jack Clarke ile yeniden öne geçti. Karşılaşmada son sözü Ozan Tufan söyledi. Milli futbolcu, 90+8'de penaltıdan topu ağlara gönderdi.

Hull City'nin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Hull City 49, Sundeland 55 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Hull City, Millwall'ı sahasında ağırlayacak. Sunderland, Cardiff City deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.